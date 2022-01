Mercato – L’Inter spinge per Kostic a sinistra, giorni decisivi

Il serbo vuole approdare in Serie A

L' Inter dopo l'infortunio di Correa deve fare le sue valutazioni. Secondo Tuttosport però, la priorità non è un attaccante. Per sostituire Correa infatti, qualora il reparto dovesse andare in emergenza, potrebbe essere sistemato provvisoriamente Ivan Perisic . Ecco perché la priorità, ora più che mai, rimane l'esterno sinistro.

Nell'ultima settimana di mercato Marotta ed Ausilio contano di regalare il tanto sospirato esterno a Simone Inzaghi. L'unico nome veramente caldo al momento è il solito, quello di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi però sono in lotta per un posto Champions e, pur sapendo che il serbo vuole cambiare aria e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, vanno convinti. La prossima settimana l'Inter ed il suo agente Lucci cercheranno di trovare la quadra per accontentare tutti e portare il giocatore a Milano. Kostic sarebbe sicuramente un innesto importante, non solo per la stagione attuale, ma anche per la prossima, quando con ogni probabilità Perisic si accaserà altrove.