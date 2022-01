Mercato – L’Inter corre ai ripari per l’attacco: Caicedo più vicino

Inzaghi ha bisogno di un attaccante

L'infortunio di Correa, per quanto forse leggermente meno grave del previsto, ha scombussolato i piani in casa Inter. Il club nerazzurro per il momento ha trattenuto in rosa Stefano Sensi, che era già destinato alla Sampdoria, ma ha anche iniziato a sondare le opportunità del calciomercato.