Inter, da Ruiz a Gosens fino a Tielemans: Marotta punta grandi nomi

L'ad nerazzurro programma il mercato dei prossimi anni: nomi importanti sul suo taccuino

Uno dei punti di forza del nostro a.d. Beppe Marotta è la programmazione. Elemento che ha contraddistinto il dirigente ex Juventus nel corso di tutta la sua carriera. I numerosi colpi a parametro zero sono semplicemente frutto del lavoro quotidiano che anche all'Inter non manca.