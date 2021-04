Mercato – Inter e Milan si (ri)sfidano per Milenkovic: crolla il prezzo del cartellino

Il difensore serbo era già stato accostato ai nerazzurri la scorsa estate

Sarà una bella battaglia quella che la prossima estate potrebbe coinvolgere Inter e Milan per strappare Nikola Milenkovic alla Fiorentina. Il difensore serbo era già entrato nei radar dei due club lo scorso anno, individuato dai nerazzurri come possibile erede di Milan Skriniar nel caso in cui la trattativa col Tottenham fosse andata in porto. Ma la valutazione da 40 milioni di euro fatta dalla Fiorentina per lasciarlo partire spaventò giustamente entrambe le dirigenze milanesi, rinviando difatti il derby di mercato.