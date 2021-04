Accadde Oggi – 8 aprile 1997: Ganz e Zamorano asfaltano il Monaco in semifinale di Coppa Uefa

I nerazzurri ipotecano la finale nella gara d'andata della semifinale vincendo per 3-1 al Meazza grazie ai due gol di Ganz e la rete di Zamorano

" 8 aprile 1997 . Ventiquattro anni fa l'Inter di Roy Hodgson mise una seria ipoteca sulla finale di Coppa Uefa vincendo 3-1 nella gara di andata al Meazza contro il Monaco . I nerazzurri sono padroni del campo sin da primo minuto: dopo otto minuti un tiro di Zamorano fa la barba al palo, poco dopo Ganz non riesce a imbucare dopo un passaggio sbagliato di Petit . Il vantaggio arriva al 17esimo. Punizione di Zanetti , pallone che arriva a Ganz che non sbaglia la seconda volta e insacca il pallone.

"È sempre l'attaccante italiano a creare scompiglio nell'area francese, trovando il gol del 2-0 al 30esimo dopo essersi trovato a tu per tu con Barthez e averlo messo a sedere infilando con un elegante tocco sotto. Doppietta personale condita anche con un assist, quello del 3-0 arrivato al 39esimo, grazie al passaggio vincente per Zamorano che insacca per la terza volta. Alla fine del primo tempo la gara è già chiusa. Il gol della speranza del Monaco arriva al 71esimo con il neo entrato Ikpeba che lascia partire un gran sinistro che batte Pagliuca.