L’Inter vede lo scudetto, la promessa di Povia: “Il nuovo inno è pronto e sarà una bomba”

Il noto cantante è scaramantico: "Lo lancerò solo se vinceremo lo scudetto"

L'Inter, complice la vittoria per 2-1 sul Sassuolo nel recupero della 28a giornata di Serie A, si è portato a +11 dal secondo posto in classifica. All'appello mancano ancora 9 partite, ma lo scudetto ora è davvero vicino.

Giuseppe Povia, noto cantante e tifoso nerazzurro, è pronto a scendere in "campo" in caso di vittoria finale del campionato. Come? Con un nuovo inno da dedicare alla sua Inter.