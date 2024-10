Mercato Inter, nuovo DUELLO con la Fiorentina: può arrivare subito

A segno anche nell’ultimo turno di campionato, Nicolò Bertola ha portato a quota 3 il numero di marcature di questa stagione in Serie B. Il difensore centrale dello Spezia, il cui contratto andrà in scadenza a fine stagione, è diventato uno dei profili in assoluto più appetibili sul mercato italiano.

Tra le squadre sulle sue tracce, da giorni si parla dell’interesse dell’Inter. Il classe 2003, che nell’ultima pausa ha esordito con la maglia della Nazionale Italiana U21, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Stando a quanto riferito da Il Secolo XIX, il suo addio potrebbe addirittura essere anticipato al mercato del prossimo gennaio.

Il noto quotidiano ha infatti confermato la corte dell’Inter che, per anticipare la Fiorentina, sarebbe disposta a sferrare un assalto già a gennaio senza dover attendere la scadenza di fine stagione. Oltre a nerazzurri e viola, infine, è stato riportato anche l’interesse su Bertola di altre formazioni di Serie A come Bologna, Monza e Torino.