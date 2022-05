Mercato – Inter, si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Perisic

Le parti si incontreranno a breve

Ivan Perisic è l'uomo in più dell'Inter di questa stagione, vada come vada l'esito, ormai quasi scontato, della volata Scudetto. Il croato sta vivendo una annata clamorosa, non tanto dal punto di vista dei numeri ma per la continuità di rendimento sia in fase offensiva che difensiva. Il suo rinnovo, archiviato quello di Brozovic, è diventato l'argomento di principale discussione in casa Inter.