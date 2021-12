Mercato – Inter in pole per Ginter, per Onana manca solo la firma

Nerazzurri in vantaggio sulla concorrenza

Come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattiva per Matthias Ginter del Borussia M'Gladbach procede spedita. Anche il Bayern Monaco sarebbe interessato, ma in maniera piuttosto marginale: il difensore per i bavaresi non è una priorità. Ecco perché l'Inter è in chiaro vantaggio sulla concorrenza. Discorso simile, anzi ancora più definito, quello per André Onana dell'Ajax. L'accordo con il portiere è già stato raggiunto da tempo ed il ragazzo firmerà il contratto che lo legherà all'Inter nelle prossime settimane. Il Barcellona è ormai completamente fuori dai giochi.