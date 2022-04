Mercato – Inter e Ranocchia ai saluti: la società ha già deciso

Il difensore non verrà rinnovato

Nonostante la possibile cessione di De Vrij, con annesso eventuale arrivo di Bremer, a subire diversi cambiamenti nella retroguardia sarà anche la panchina. A cominciare proprio da Ranocchia, al cui agente la società avrebbe già comunicato di non voler proseguire insieme al difensore. Il club, a meno di colpi di scena improbabili, non eserciterà quindi l'opzione per il rinnovo del contratto per un altro anno. Dopo 11 anni sarà quindi addio con il centrale. Discorso diverso invece per D'Ambrosio, che dovrebbe rimanere un altro anno.