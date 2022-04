Inter, Sensi può essere il vice-Brozovic? Giampaolo “suggerisce” a Inzaghi

Il centrocampista tornerà all'Inter quest'estate

Dal suo arrivo a fine gennaio, Stefano Sensi è sempre stato un punto fermo della Sampdoria di Giampaolo. Il centrocampista di proprietà dell'Inter ha saltato soltanto una partita con i blucerchiati ed è partito titolare in tutti gli otto impegni in cui era a disposizione. Insomma, Sensi ha trovato un ambiente che crede fortemente in lui.