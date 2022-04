Mercato – Quanto è costato davvero Gosens all’Inter: le cifre esatte

Ha fatto un affare l'Inter?

Si avvicina il momento di Robin Gosens per prendersi l'Inter. Inzaghiha intenzione di utilizzarlo maggiormente in questo finale di campionato, visto anche la duttilità di Perisic nel giocare anche come seconda punta. L'investimento fatto a gennaio, quindi, verrà piano piano sfruttato sempre di più. E proprio del tedesco, riporta Calcio e Finanza, sono uscite le cifre ufficiali del trasferimento all'Inter.