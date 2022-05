Inter, si complica l’addio di Sanchez? Spunta il retroscena sul contratto

La verità sulla clausola nel contratto

La Gazzetta dello Sport, in mattinata, ha infatti sottolineato che per cedere Sanchez: "va trovato un acquirente perché nel contratto di Alexis non c’è alcuna clausola rescissoria come quella di Vidal". E allora qui può davvero cambiare tutto: l'Inter sarà costretta ad aspettare un'offerta per cedere il cileno, a meno che non si voglia ovviamente rescindere il contratto ma è un'opzione non concreta al momento.