Mercato – Il piano dell’Inter per tenere Lautaro: pronto il bottino da 50 milioni

La Gazzetta dello Sport: "Sarà un'estate diversa rispetto a un anno fa per l'Inter sul mercato"

Alessio Murgida

In attacco la certezza è Lautaro Martinez. Questo ha detto la stagione fin qui, questo dicono i numeri. L'Inter non vuole assolutamente essere costretta a cedere, nonostante l'interessamento di diversi club, quali: Atletico Madrid, Tottenham, Arsenal e ManchesterUnited. Anzi, la società nerazzurra ha un piano ben preciso per evitare la vendita del Toro argentino.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prossima estate sarà ben diversa da quella di un anno fa. É vero che l'Inter avrà bisogno di fare attivo ma adesso ha un potere di vendita decisamente maggiore: il club nerazzurro ha diversi cartellini in prestito molto interessanti. A partire da Pinamonti (valutato 25 milioni di euro) fino a Satriano ed Esposito, le cui cessioni potrebbero fruttare circa 25 milioni di euro in due. Fa 50 milioni di euro in tutto.

L'Inter vuole provare a fare così: arrivare al tesoretto di 50 milioni di euro cedendo alcune pedine importanti, attualmente in prestito (senza dimenticare Agoumé e Mulattieri), per non essere costretti a cedere due big ma soltanto uno, presumibilmente de Vrij. Non è sicuro ci riesca, ma l'Inter vuole provarci comunque. Ecco, quindi, il piano per non vendere Lautaro e rifiutare ogni tipo di offerta (se non indecente).