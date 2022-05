Inter, Lautaro raggiunge il record di gol: ma i rigori sono un problema

Il Toro argentino spazza via le critiche con i numeri

Lautaro ha vissuto un periodo in cui le critiche sono piovute a dirotto ma, intanto, l'attaccante dell' Inter ha già raggiunto il record personale (in carriera) di gol segnati in una sola stagione con il club. Se è vero, quindi, che il Toro è stato a digiuno per diverso tempo, è anche vero che i numeri non lo tradiscono, anzi.

Lautaro ha raggiunto la cifra di 21 gol segnati in stagione: 17 in Serie A, 2 in Coppa Italia, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. A tre giornate dalla fine del campionato - e con una finale di Coppa Italia ancora da giocare - l'argentino ha già pareggiato il proprio record personale della stagione 2019/2020 dove segnò anche lì 21 gol. I presupposti per battere questo primato ci sono: pensate se segnasse sui rigori. Forse il Toro, infatti, dovrebbe pensare di lasciare il posto di rigorista a Calhanoglu o qualcun altro.