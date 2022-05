Inter in ansia per il ginocchio di Barella: le condizioni dopo Udine

Il centrocampista potrebbe stare meglio del previsto

Pietro Magnani

Nicolò Barella ha fatto spaventare tutti in casa Inter, staff e tifosi, ma l'allarme rosso dovrebbe essere rientrato. Il centrocampista infatti si è accasciato da solo nel finale di Udinese-Inter per un problema la ginocchio. Essendo gli infortuni senza contrasto solitamente i peggiori, tutti hanno iniziato a temere il peggio per il motore del centrocampo nerazzurro, proprio ora che c'è il rush finale di una stagione estenuante.

Fortunatamente però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che il calciatore stia meno peggio del previsto. Si tratterebbe solo di una brutta botta: solo un brutto spavento insomma. Il condizionale è d'obbligo ovviamente e nell'allenamento odierno verrà valutato approfonditamente dallo staff medico, anche se non sarebbero previsti esami strumentali: con un po' di riposo dovrebbe risolversi tutto senza intoppi. Barella sarà quindi probabilmente a disposizione per la partita con l'Empoli, così come Calhanoglu, al rientro dalla squalifica.

Per Bastoni, che sta meglio, probabile invece un altro turno di riposo per essere al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.