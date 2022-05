MVP Passione Inter – Perisic prova la fuga, Brozovic sale sul podio. Dimarco ancora a punti

Perisic prova a spodestare definitivamente Barella

Consueto aggiornamento con la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Nella vittoria di Udine brilla ancora la fulgida stella di Ivan Perisic, ormai il trascinatore assoluto dell'Inter, non solo per il goal che apre la gara. Ormai è in fuga in classifica, forse imprendibile per Barella. Al solito anche Brozovic si mette in luce con la sua "prestazione d'ordinanza" fatta di quantità e qualità, scavalcando Calhanoglu sul terzo gradino del podio. Al terzo posto si piazza poi Dimarco, che piano piano continua a sfruttare l'assenza di Bastoni per scalare posizioni in classifica, agganciando proprio il collega.