Mercato – Inter, Scamacca è più che un’idea, ma aumenta la concorrenza

Pronta un'asta per l'attaccante del Sassuolo?

Pietro Magnani

Gianluca Scamacca, dopo una prima parte di stagione appannata anche per lo scarso impiego nel Sassuolo di Dionisi, ora si sta riprendendo la scena con gli interessi. I due goal meravigliosi messi a segno contro Milan e Napoli sono solo il contorno delle sue grandi prestazioni. E l'Inter, che già da tempo lo osserva con attenzione, non è rimasta indifferente alla sua crescita.

Scamacca ora sembra in rampa di lancio, non solo in ottica Sassuolo e Nazionale, ma anche e soprattutto in chiave mercato. Le big italiane infatti, non solo i nerazzurri, stanno monitorando la situazione, consce però che i neroverdi sono bottega tutt'altro che a buon mercato. L'Inter rimane per ora quella più avanti, sia per le mosse fatte in estate sia per la forte amicizia tra Carnevali e Marotta. Il club meneghino è al momento il più interessato. Portarlo a Milano a gennaio però, anche per tappare il buco nel ruolo di vice-Dzeko, sembra improbabile, specie ora che il ragazzo si è sbloccato e sta facendo volare il Sassuolo.

Carnevali ha poi ribadito più volte come il club emiliano non abbia alcuna intenzione di liberarsi di Raspadori e Scamacca a gennaio, ma che, eventualmente, se ne riparlerà solo a giugno. La valutazione poi è tutt'altro che abbordabile: amicizia o no, il centravanti viene valutato almeno 25 milioni. Non è da escludere però, come fatto dalla Juventus per Locatelli, un affare a lungo termine, con pagamento spalmato su più stagioni. Juventus e Milan, per ora più defilate, rimangono in agguato: probabile che loro tentino la strada del convincimento del giocatore tramite l'agente.

La sfida quindi è aperta e sicuramente i prossimi mesi saranno decisivi per scoprire le carte in tavola. Intanto il Sassuolo gongola, tutto sembra infatti apparecchiato per un'asta multimilionaria.