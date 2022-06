Mercato – Inter, stretta finale per la cessione di Sensi: c’è la risposta

L'Inter, infatti, la scorsa settimana - in seguito al blitz di Adriano Galliani presso la sede interista - aveva raggiunto l'accordo per lasciare andare in prestito secco Stefano Sensi al Monza. Il centrocampista, che negli ultimi sei mesi della stagione era andato in prestito alla Sampdoria, era atteso ad una risposta sulla destinazione. Dopo l'incontro andato in scena un paio di giorni fa presso l'abitazione dello stesso Galliani, il calciatore di proprietà dell'Inter pare si sia convinto. Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, è in arrivo il sì definitivo al prestito al Monza.