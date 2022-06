Mercato – Inter, un giugno di fuoco: ora al lavoro per monetizzare

É stato un giugno con pochi eguali nella storia del calciomercato interista. Marotta&co hanno messo a segno una fila di colpi di alto livello: Onana e Mkhitaryan a parametro zero, i due giovani Asllani e Bellanova e infine il ritorno di Romelu Lukaku. Quando l'a.d. nerazzurro parlava di una squadra completa entro la fine del mese non scherzava. Il ritiro comincerà il 6 luglio ed è molto probabile che per quella data, Inzaghi abbia la rosa quasi al completo.