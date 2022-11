Mercato Inter – Pressing su Thuram: Correa la chiave dell’operazione

Un'altra possibile sliding door tra i due?

Pietro Magnani

L'interesse dell'Inter per Marcus Thuram non è mai del tutto scomparso. L'attaccante francese già un anno e mezzo fa sarebbe dovuto approdare a Milano per sostituire Lukaku, ma un infortunio bloccò l'operazione, facendo arrivare all'Inter Correa. Ora i destini sportivi dei due attaccanti potrebbero tornare ad incrociarsi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset infatti proprio il Tucu potrebbe essere la chiave per portare a Milano l'attaccante del Gladbach. I nerazzurri infatti per bruciare la concorrenza della Juventus, che però pare defilata, per Thuram, potrebbero cercare di forzare la cessione di Correa. Improbabile che succeda già a gennaio, ma trovare comunque club interessati per giugno permetterebbe ai nerazzurri di avere una sicurezza diversa in fase di contratto con il figlio d'arte.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Che Correa sia stata una scommessa persa per l'Inter e Inzaghi pare ormai piuttosto evidente. Proprio per questo però trovare qualcuno che lo voglia a titolo definitivo e senza creare una pesante minusvalenza non sarà semplice. Si parla di un non precisato interesse dalla Premier, ma nessuno si è mai fatto avanti concretamente. Da escludere un addio a gennaio con un arrivo immediato di Thuram che, pur segnando poco, sarebbe un profilo molto più adatto al gioco dell'Inter. A pochi soldi sarebbe un gran colpo, ancora di più se a zero. Ma, ovviamente, qualcuno dovrà fargli posto in attacco e proprio Correa è il principale indiziato.