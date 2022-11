Lukaku dà segni di miglioramento: le ultime sul suo infortunio

Secondo Sky Sport però, in tal senso ci sarebbero segnali incoraggianti. Ieri Lukaku si è infatti sottoposto a una risonanza magnetica che avrebbe evidenziato buoni miglioramenti nel riassorbimento del risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Tuttavia Big Rom non può ancora cantare vittoria. La sua è una situazione delicata, soprattutto in virtù della stazza, ed i progressi andranno analizzati giorno per giorno.

Intanto l'attaccante è nel gruppo dei convocati, sperando di poter tornare presto a difendere in campo i colori della propria nazionale. Sperando però che un eventuale impiego non ne aggravi le condizioni, ma che lo aiuti anzi a rientrare in forma anche per l'Inter. In fondo sono i nerazzurri a pagargli il suo lauto stipendio e finora non hanno potuto quasi mai vederlo in campo...