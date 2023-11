Mercato Inter, triplo colpo a zero: Ausilio scatenato

Nonostante il mercato del prossimo giugno sembri ancora parecchio lontano, è in queste settimane che in realtà si decidono le principali trattative per i calciatori in scadenza di contratto. Uno status che negli ultimi anni, anche a causa delle necessità di chiudere in attivo il bilancio, ha guidato le strategie di mercato dell’Inter.

Un’abitudine che il club nerazzurro non vuole lasciarsi alle spalle, nonostante i conti siano nettamente migliorati. Come ribadito da Tuttosport nell’edizione odierna, rimangono tre gli obiettivi a parametro zero fissati dall’Inter per il prossimo giugno. Il primo sulla lista è Tiago Djalò, giovane difensore portoghese da anni nel mirino della società interista. Fuori dallo scorso marzo per la rottura del crociato, lascerà il Lille per la scadenza del contratto.

Il secondo, invece, è un profilo assai noto al campionato italiano. Si tratta di Piotr Zielinski, anche lui all’ultimo anno con il Napoli. Le trattative per il rinnovo con il club campano – in realtà – sono ancora vive, nonostante le difficoltà per arrivare ad un accordo. L’ultimo nome, infine, è quello di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano potrebbe diventare un’opzione low cost per gennaio qualora l’Inter non fosse soddisfatta di Arnautovic e Sanchez. In caso contrario, rimarrà sulla lista per giugno come possibile colpo gratis.