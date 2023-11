Quasi ufficiali le date della Supercoppa. Inter, ok all’amichevole in Arabia

Manca sempre meno alla primissima edizione della Supercoppa Italiana dopo la maxi rivoluzione pensata dalla Lega. Dal prossimo gennaio 2024, infatti, entrerà in vigore il sistema legato ad una final four con la partecipazione di due squadre in più rispetto al passato. Oltre a Napoli e Inter, vincitrici rispettivamente delle ultime edizioni di campionato e Coppa Italia, si uniscono la seconda classificata della scorsa Serie A e l’ultima finalista di Coppa, vale a dire Lazio e Fiorentina.

Le quattro squadre si giocheranno l’accesso alla finale in due semifinali secche, prima di contendersi la Supercoppa nello scontro diretto tra le due vincitrici. Per quanto riguarda le date, dopo l’ultimo sopralluogo che avverrà a Gedda, con ogni probabilità verranno ufficializzate dal 21 al 25 gennaio. Come aggiunto dal Corriere dello Sport, inoltre, vi sarà anche una novità.

Gli organizzatori sauditi hanno infatti richiesto che l’amichevole prevista con una squadra araba non avvenga più, rispetto a quanto precedentemente accordato, con una delle semifinaliste eliminate, bensì con la vincente della coppa. La proposta è già stata accettata dai club con il Napoli unico ad astenersi (De Laurentiis chiedeva più soldi), mentre il match si disputerà con ogni probabilità la prossima estate.