Dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana in Nazionale, proseguono le terapie di recupero per Alessandro Bastoni. Il centrale mancino dell’Inter, infatti, aveva riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Uno stop che lo terrà fuori per il big match di domenica sera contro la Juventus e che potrebbe fargli saltare anche la trasferta di Lisbona in Champions League contro il Benfica.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il ragazzo quest’oggi svolgerà altri esami di controllo sperando che dall’esito giungano buone notizie. Il nuovo obiettivo fissato dall’Inter per il recupero del difensore è la trasferta di Napoli di domenica 3 dicembre, altra gara ad alto coefficiente di difficoltà per gli uomini di Simone Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Il recupero di Alessandro Bastoni in questa fase della stagione è indispensabile. Considerata l’assenza prolungata di Pavard in difesa e quella di Cuadrado sugli esterni, la coperta nerazzurra nel reparto arretrato si è fatta sempre più corta. A causa della natura dell’infortunio al polpaccio, particolarmente soggetto a ricadute, lo staff medico nerazzurro utilizzerà la massima cautela prima di dare il via libera al rientro in campo del centrale. Un altro stop, in questo momento, Inzaghi non può proprio permetterselo.