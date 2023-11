Asllani: “Ho ammirato Brozovic e studio Calhanoglu. Ecco perché sono rimasto”

Ha chiuso con un pareggio senza reti contro Isole Faroe l’Albania il proprio percorso di qualificazione ai prossimi Europei 2024. Un risultato che non cambia nulla, visto che già lo scorso turno era stato sufficiente il pari con Moldavia per strappare il pass alla competizione che la prossima estate si terrà in Germania.

Tra i protagonisti di questa nuova Albania c’è Kristjan Asllani, talentuoso centrocampista di proprietà dell’Inter. Intervistato dopo il triplice fischio ai microfoni di Sportmediaset, il classe 2002 ha parlato del suo percorso di crescita in nerazzurro e non solo: “Lo scorso anno sapevo di essere il terzo nel ruolo di regista e di avere meno minuti. Adesso invece sono pronto anche io. Ho ammirato chi mi stava davanti come Brozovic: ho studiato lui come Calhanoglu che mi sta aiutando tantissimo. Lo stesso dicasi per il club e Inzaghi: da loro sto ricevendo un grande supporto per la mia crescita. Quando sarò titolare? Non ci sono tempistiche, sto lavorando tantissimo, voglio ritagliarmi il mio spazio e avere più minuti con l’Inter”.

INFORTUNIO – “Sto bene, con l’Inter, i dottori e il mister avevamo deciso così (contro il Frosinone, ndr) perché avrei rischiato una lesione. Ma sto bene”.

JUVE-INTER – “Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma vediamo ci sono tante squadre in corsa”.

SCUDETTO O CHAMPIONS? – “Io guardo di partita in partita. Stiamo facendo un bellissimo cammino in campionato, ora in Champions siamo passati e puntiamo al primo posto. La seconda stella è un sogno realizzabile, noi ci proviamo e vediamo quello che succede”.

MERCATO – “Sì, volevo rimanere, ma è grande merito anche alla società e al mister. Alla fine è andata bene a tutti. Io sono dell’Inter, sono contento di essere con questi ragazzi. Appena ho saputo dell’Inter ci sono andato. Come sanno tutti sono un tifoso dell’Inter e quindi penso solo all’Inter”.

INZAGHI – “Il mister mi aiuta e mi ha aiutato, mi ha parlato, mi ha dato minuti che non mi aspettavo. Tutto passa dal lavoro”.

ITALIA QUALIFICATA – “Sono contento per tutti i ragazzi che giocano con me e tutti gli italiani, se lo meritano. Sarebbe bello incontrarci all’Europeo”.