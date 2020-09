Mercato – Inter, salta l’addio di Vecino? I tempi dell’infortunio lo rendono ‘incedibile’

Ne avrà ancora per un bel po’ Matias Vecino, alle prese con il recupero dall’infortunio dopo l’intervento chirurgico al menisco dello scorso luglio. Nonostante il calciatore non faccia più parte dei piani tecnici di Antonio Conte, è comprensibile che al momento non via siano club pronti a correre il rischio di investire sul suo cartellino. Come scritto questa mattina da Tuttosport, infatti, il centrocampista uruguagio rimarrà fuori ancora per un mese e mezzo.

Il suo rientro in gruppo è così previsto per la fine di ottobre, in modo da poter essere nuovamente arruolabile per inizio novembre. L’idea del club nerazzurro, qualora non riuscisse a piazzarlo entro la scadenza dell’attuale mercato fissata al 5 ottobre, è quella di attendere chiaramente la finestra invernale. La sua cessione, tra l’altro, potrebbe garantire un tesoretto importante, dal momento che l’Inter parte da una valutazione di almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino.

