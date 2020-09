TS – Kolarov, tre ruoli in uno: l’Inter ha un jolly tra le mani

Uno, nessuno e centomila. Aleksandar Kolarov è stato uno dei colpi del mercato nerazzurro. Il terzino sinistro è arrivato dalla Roma per apportare quella dose di esperienza e qualità che Antonio Conte aveva chiesto.

Nel corso della sua carriera il 34enne serbo ha infatti dato prova di duttilità occupando diverse posizioni oltre a quella naturale di laterale sinistro, sia nella difesa a quattro che in quella a tre. Come riporta TuttoSport, l’ex Manchester City non è però solo questo.

Specialmente nell’ultima stagione con la Roma, ma anche al City, ha giocatore a sinistra in una linea difensiva a tre, dote particolarmente apprezzata da Conte. Ruolo che molto probabilmente ricoprirà per tutta la stagione dato che le candeline vanno verso le 35 primavere.

Nell’amichevole contro il Pisa (vinta per 7-0) di domenica scorsa, Conte ha avuto modo di provarlo anche come libero dopo l’uscita di Bastoni. Data l’assenza di un vice De-Vrij non è da escludere un possibile impiego in questa posizione durante la stagione.

