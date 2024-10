Mercato Inter, Zirkzee delude in Premier. Cm.it: “Così può tornare in Italia”

Il gol all’esordio contro il Fulham aveva illuso Joshua Zirkzee e il Manchester United. In realtà, l’avventura dell’olandese in Premier League è stata fin qui deludente, con l’ultima prestazione contro l’Aston Villa molto criticata dai tifosi. Un rendimento deludente che riapre dei discorsi di mercato per l’ex Bologna.

Come scrive Calciomercato.it, se la stagione di Zirkzee, la cui titolarità è già in discussione, dovesse continuare così, non sarebbe da escludere un addio la prossima estate. E a quel punto siaccenderebbero diverse piste per riportarlo in Italia.

Prima del passaggio in Inghilterra, infatti, l’olandese era stato cercato da tanti club di Serie A, tra i quali Inter, Napoli, Juventus e, soprattutto Milan, l’unico club che aveva avanzato un’offerta concreta. Tutti questi club potrebbero tornare a farsi sotto, con il Manchester United che potrebbe aprire all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.

L’opinione di Passione Inter

Immaginare un ritorno di Zirkzee in Italia in questo momento è praticamente fantamercato. Ambientarsi al Manchester United non è mai semplice e diversi giocatori hanno visto la loro carriera frenata dal tritacarne targato Red Devils. Da qui a immaginare un suo ritorno in Italia, però, c’è molta distanza. E anche in quel caso la concorrenza sarebbe durissima per l’Inter, anche se la dirigenza nerazzurra si è già dimostrata abile nell’anticipare gli avversari sulle possibili occasioni di mercato.