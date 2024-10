Trevisani CRITICA l’Inter: “Gioca con le infradito. Testa scollegata”

Nonostante le tre vittorie consecutive in una settimana, a far discutere in casa Inter è ancora il tema della difesa. Le 2 reti incassate con il Torino hanno portato a 9 il numero di gol subiti nelle prime 7 giornate di Serie A.

Un tema affrontato anche nell’ultima puntata di Pressing e sul quale è intervenuto anche Riccardo Trevisani. Il giornalista si espresso in modo molto polemico su quanto accaduto nella gara di San Siro, sottolineando le lacune mentale della squadra di Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Sull’Inter mi chiedo: ci sono cose che mancano tatticamente o cerebralmente? A me sembra una squadra che fa il 2-0, con l’avversario in 10, batte a centrocampo e stanno lì in spiaggia con le infradito. Zapata arriva e dice: ‘Ti faccio gol e così ti levi le infradito”. Mi sembra un tema psicologico: a Genova in vantaggio recuperata, con il Torino uguale. Non mi sembra un problema di giocatori o di assetto tattico, ma di testa scollegata”.