Dalla Spagna – Infortunio Carvajal: il SOSTITUTO arriva dall’Inter

Brutto imprevisto in casa Real Madrid. Nella partita di sabato sera contro il Villarreal, infatti, si è infortunato Dani Carvajal. Per il terzino destro una grave lesione al crociato che lo costringerà a saltare tutte la stagione. Una vera emergenza per i Blancos, scoperti in quel ruolo e costretti a pensare immediatamente a un sostituito per il mercato di gennaio.

Le operazioni di mercato per rimpiazzare Carvajal sarebbero già in corso e, come riporta il sito spagnolo FIchajes.net, sarebbero 3 i nomi attualmente nella lista del Real Madrid. Oltre a Trent Alexander-Arnold del Liverpool e a Juanlu Sanchez del Siviglia, nel taccuino ci sarebbe anche Denzel Dumfries.

A favorire l’operazione per l’esterno dell’Inter ci sarebbe il contratto in scadenza nel 2025 e non ancora rinnovato, che renderebbe Dumfries un’operazione economicamente più accessibile per il mercato invernale.