DOPPIO colpo a zero per l’Inter: “Continuano i contatti e le voci”

Il ritorno del calciomercato è ancora lontano, ma in casa Inter è questo il momento per lavorare su possibili occasioni di mercato per il futuro. In particolare, la dirigenza nerazzurra è da sempre a tempo a possibili operazioni a parametro zero.

Sul piatto, attualmente, ci sarebbero due nomi sui quali starebbe lavorando il direttore sportivo Piero Ausilio. Ne parla oggi, sul proprio canale YouTube, il giornalista Marco Barzaghi, che evidenzia i contatti in corso per Jonathan David del Lille e Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Entrambi sono in scadenza di contratto nel 2025 e fanno gol a diversi club.

Queste le sue parole sul centravanti canadese:

“Continuano e si intensificano i contatti per Jonathan David. Un’operazione molto difficile: la Juve e le squadre inglesi lo stanno cercando, soprattutto dopo aver messo il Real Madrid con il Lille. Non ha ancora rinnovato, anche se non ha escluso questa possibilità, nell’ultima intervista rilasciata, anche se il rinnovo è, non dico impossibile, ma quasi […]. Compagno di Buchanan che potrebbe anche aiutare a realizzare questa operazione. Credo che anche il Milan non si possa esimere, anche perché Fonseca lo ha allenato e lo conosce bene. Operazione difficilissima, anche perché non c’è più il Decreto Crescita e la possibilità di ripristinarlo. Commissioni e ingaggio alla Thuram per cercare di avere David come quarto attaccante”.

Su Tah, invece, che ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con il Bayer Leverkusen, Barzaghi parla di un aumento delle voci attorno al suo profilo, con anche il dettaglio della moglie italiana e della conoscenza della lingua che potrebbero favorire l’operazione.