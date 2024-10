L’Inter cerchia in rosso la sfida con il Napoli: Inzaghi ha un PROGETTO chiaro

La seconda sosta stagionale è arrivata e l’Inter è riuscita a raddrizzare un inizio di Serie A che rischiava di farsi complicato. Dopo il derby perso, però, i nerazzurri hanno ritrovato la retta via e si preparano al prossimo mese di fuoco, chiuso dalla supersfida con il Napoli, prima della prossima pausa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la sfida con la squadra di Conte, attualmente capolista, è stata segnata in rosso sul calendario: il 10 novembre, a pochi giorni dalla sfida con l’Arsenal in Champions League. E nella testa di Inzaghi c’è un progetto chiaro.

L’obiettivo è replicare un anno fa: alla sosta di ottobre l’Inter si trovava dietro al Milan, per poi attuare il sorpasso, prendersi la vetta della classifica e non mollarla più. In mezzo, c’è anche lo scontro diretto con la Juventus e, prima ancora, la trasferta in casa della Roma, al rientro.

Un calendario non semplice, ma, come scrive la Rosea, Inzaghi vuole ripetersi. Il momento è quello giusto: mentalmente la sua squadra si è ritrovata dopo il derby ed è tornata ad potersi appoggiare ai propri attaccanti, Thuram e Lautaro Martinez su tutti, ma non solo. E la condizione fisica è in crescita.

Per attuare il suo piano, però, Inzaghi dovrà anche fare attenzione ad alcuni aspetti potenzialmente negativi: in primis, le distrazioni difensive e i gol subiti (9 in 7 partite di Serie A sono troppi); poi c’è da considerare la Champions League, che porta via energie e che ha già condizionato il derby. Le due sfide europee arrivano prima delle gare contro Juventus e Napoli. L’Inter ha la rosa per affrontarle, ma per vincere il duello Scudetto servirà cambiare passo.