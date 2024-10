Esami per Thuram: la decisione sulla convocazione con la Francia

L’uscita dal campo di Marcus Thuram, e le successive parole al termine di Inter-Torino, avevano fatto preoccupare il mondo nerazzurro circa le sue condizioni. Il francese, infatti, era uscito con la caviglia destra acciaccata, dopo il duro contrasto con Maripan, costato il rosso al difensore.

L’attaccante si è sottoposto ieri agli esami strumentali che, come scrive La Gazzetta dello Sport, hanno escluso lesioni ai legamenti. Una buona notizia per Inzaghi e per il giocatore che, pertranto, risponderà regolarmente alla convocazione della Francia.

Come scrive sempre la Rosea, spetterà ora al commissario tecnico transalpino, Didie Deschamps decidere se e come utilizzarlo per le sfide di Nations League contro Israele e Belgio.