Ausilio in missione di mercato per TRE obiettivi dell’Inter: “Era allo stadio”

Periodo di osservazione e di pianificazione per Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter è a caccia dei prossimi possibili obiettivi di calciomercato dei nerazzurri. In particolare, nella giornata di ieri, è stato avvistato sulle tribune dell’U-Power Stadium per Monza-Roma.

Lo riporta calciomercato.it, che sottolinea come fossero tre i giocatori sotto osservazione del dirigente interista. Oltre ad Andrea Carboni, già seguito in estate prima di puntare su Palacios, Ausilio avrebbe messo gli occhi anche su Warren Bondo e Dany Mota.

Per il mediano classe 2003, che si sta mettendo in mostra con Nesta, potrebbe esserci un duello di mercato con il Milan. L’attaccante portoghese, invece, tornato al gol contro la Roma dopo la rete all’Inter, potrebbe essere un’alternativa low cost per sostituire Arnautovic e Correa. Il suo cartellino vale circa 10 milioni di euro).

L’opinione di Passione Inter

In questa fase, è chiaro come Ausilio stia valutando diverse piste potenziali per il mercato dell’Inter, viste anche le risorse economiche non illimitate. Carboni, ad oggi, non sembra più rientrare nei piani, con l’Inter che ha scelto altre via. Da capire, invece, se il club avrà effettivamente interesse a puntare, anche in base all’esborso richiesto, su Bondo e Dany Mota.