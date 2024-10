1 di 6

L’Inter batte il Torino 3-2 grazie a una tripletta di Marcus Thuram. I nerazzurri vanno in superiorità numerica al 20′ per l’espulsione di Maripan a causa di un fallo proprio sul francese, che porta i campioni d’Italia sul 2-0 con un duplice colpo di testa. Duvan Zapata accorcia le distanze, ma nel secondo tempo segna ancora Tikus. A quattro minuti dalla fine, rigore per i granata a causa di un fallo di Hakan Calhanogu su Masina: calcia Vlasic e realizza.

I nerazzurri ottengono quindi la terza vittoria consecutiva fra Serie A e Champions League, sebbene ci siano ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in relazione alle lacune evidenziate in difesa. Andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Torino 3-2: