Mercato – Inzaghi chiede rinforzi: le strategie dell’Inter

I nomi caldi del mercato nerazzurro

Pietro Magnani

Squadra che vince si cambia. Poco ma si cambia. Questo è il motto di ogni rosa che vuole lottare per lo Scudetto e si affaccia al mercato di gennaio. L'Inter, fresca campione d'Inverno non fa eccezione. Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, se ci saranno le occasioni giuste Marotta non esiterà ad accontentare Inzaghi.

Il tecnico, proprio in un'intervista alla Rosea, ha espressamente detto che in mezzo al campo e sulle corsie laterali si può fare qualcosa. Ed è proprio lì che gli uomini mercato dell'Inter si stanno muovendo da tempo. Anche perché, per fare dei regali ad Inzaghi per cercare la seconda stella, serve prima di tutto piazzare gli esuberi. I principali indiziati all'addio sono Satriano, Kolarov, Vecino e Sensi. Una volta definita una o più operazioni in uscita, la priorità in entrata sarà un centrocampista centrale duttile. Il nome, ovviamente, è quello di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari in grado all'occorrenza di fare anche l'esterno.

Il secondo desiderio di Inzaghi sarebbe poi quello di un vice Perisic "ufficiale", visto che vede Dimarco più come braccetto difensivo d'assalto che come esterno a tutta fascia. I nomi più caldi sono quello di Fares, che il tecnico conosce già dai tempi della Lazio, e quello di Digne, esterno mancino ex Roma in rotta con Benitez all'Everton. Il problema però è ancora la liquidità. L'Inter per il momento a tutti i papabili può offrire solo un prestito oneroso con diritto di riscatto. A fare la differenza però potrebbe essere la volontà dei calciatori: rimettersi in gioco e competere per lo Scudetto potrebbe facilitare parecchio la loro scelta.