Mercato – L’Inter fa sul serio per Bremer: cessione di un big in vista?

Il piano nerazzurro

Il player trading tanto caro a Marotta sarà probabilmente il leit motiv delle prossime sessioni di mercato dell' Inter . Per arrivare a Bremer, difensore del Torino sotto osservazione nerazzurra, sarà quindi probabilmente necessario, secondo Corriere dello Sport, una cessione importante in difesa.

Con Bremer l'Inter ha già avviato i primi contatti per la prossima stagione. La società si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza ed ha il gradimento del ragazzo. Tuttavia servirà uno sforzo economico importante per arrivare al brasiliano, visto che Cairo chiede almeno 25 milioni. Non è da escludere l'inserimento di contropartite tecniche come Pinamonti o Mulattieri, ma il grosso dovrà arrivare da una cessione. I principali indiziati secondo il quotidiano sono Skriniar e de Vrij, anche se il vero papabile è l'olandese, rappresentato da Raiola. Lo slovacco infatti è molto attaccato all'ambiente e difficilmente gradirebbe di essere ceduto anzitempo.