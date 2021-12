Rinnovo Brozovic, le parti si avvicinano: ufficialità a gennaio?

L'Inter ha messo sul piatto l'offerta giusta

Il rinnovo di Marcelo Brozovic è sicuramente l'argomento prioritario in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro è il faro del gioco della squadra ed il suo contratto, in scadenza a giugno 2022, per settimane ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi. Tutto però, finalmente, sembra essersi risolto per il meglio.