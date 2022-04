Mercato – La Juve lancia la sfida all’Inter per Paredes?

Derby di mercato in vista?

L' Inter è alla ricerca, come confermato da Simone Inzaghi, di un vice Brozovic per la prossima stagione. Un giocatore che dovrà essere duttile, in grado di giocare sia da mezzala che da regista. Qualcuno bravo a fare interdizione ma anche a rilanciare la manovra: identikit a cui Leandro Paredes risponde perfettamente.

L'argentino del PSG dalla sua ha anche l'esperienza già accumulata in Serie A ai tempi della Roma, ulteriore incentivo al tentativo di acquisto. Il suo contratto scade nel 2023 e questo, unito al poco spazio trovato da titolare ultimamente in Francia, potrebbe abbassare di molto le pretese economiche dei parigini. A frenare finora l'affondo dell'Inter, in attesa di liberare spazio salariale con Sanchez, Vecino e Vidal, è stato finora l'ingaggio elevato del centrocampista. E proprio per i tentennamenti nerazzurri, secondo Tuttosport, la Juve potrebbe decidere di inserirsi. I bianconeri vogliono rivoluzionare il centrocampo per la prossima stagione e hanno individuato in Paredes un rinforzo importante da regalare ad Allegri.