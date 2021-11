Mercato – Kostic via a gennaio? L’Eintracht smentisce, ma intanto il calciatore…

Segnali contrastanti sull'obbiettivo dell'Inter

Dalle pagine della Bild, il dirigente tedesco ha infatti fatto sapere: "A gennaio non cederemo nessuno dei nostri pezzi pregiati, soprattutto Kostic. Non stiamo andando bene e nella seconda parte di stagione dovremo rimontare per raggiungere gli obbiettivi stagionali. Non si muove nessuno". Verità o semplice "tattica" per tirare sul prezzo? Kostic già a giugno era stato vicinissimo alla Lazio, salvo poi rimanere in Germania. Il suo contratto scade nel 2023 e certo l'Eintracht non vorrà rischiare di perderlo a zero.