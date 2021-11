Verso Inter-Napoli, fissata la conferenza di mister Inzaghi

Domani appuntamento col tecnico nerazzurro

L'Inter di Simone Inzaghi, che nell'ultima giornata prima della sosta per le nazionali ha pareggiato, con parecchi rimpianti, con il Milan per 1 a 1, ospiterà alla ripresa l'altra capolista, il Napoli. Il match avrà luogo domenica 21 novembre alle 18 a San Siro e sarà valido per la tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico si concederà domani per la consueta conferenza stampa pre match.