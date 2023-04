Non tramonta l’interesse da parte dell’Inter nei confronti di Chris Smalling. Il centrale inglese, in scadenza di contratto con la Roma al termine della stagione, non ha ancora aperto al rinnovo con i giallorossi nonostante l’offerta ricevuta nelle scorse settimane. Alla proposta da 7 milioni di euro netti per due stagioni, infatti, il difensore si è preso del tempo per decidere, anche se una risposta definitiva è attesa entro la fine di aprile.

Come riferito da Il Messaggero, il rinnovo di Smalling potrebbe essere soprattutto legato alla qualificazione in Champions League della formazione allenata da José Mourinho. La tentazione di lasciare la Capitale, secondo il quotidiano romano, è comunque forte. Da una parte rimane il forte pressing dell’Inter che da mesi dialoga con il suo agente (in questi giorni presente a Roma in vacanza), dall’altra la Premier League pronta a riaccoglierlo in Inghilterra.