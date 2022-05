Mercato – Lazaro, niente riscatto: il Benfica lo rispedirà all’Inter

Nuovo rientro alla base per l'esterno

Pare infatti che il Benfica stia già pensando alla prossima stagione e che l'ex Herta Berlino non rientri nei piani societari. Il suo riscatto, che era stato fissato per una cifra intorno agli 8 milioni, è praticamente impossibile e il giocatore rientrerà all'Inter. Un nuovo problema quindi per Marotta ed Ausilio, che dovranno piazzare un ulteriore esubero che, per rendimento e ingaggio, non sarà certo facile da cedere.