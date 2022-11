Mercato – L’Inter prepara il blitz in Argentina per Alcaraz

L' Inter fa sul serio per Carlos Alcaraz , nuovo gioiello argentino proveniente dal Racing . I nerazzurri, consapevoli che il ragazzo faccia gola a molti club, sarebbero intenzionati a muoversi con largo anticipo, come fatto a suo tempo con Lautaro Martinez , per portare il giocatore a Milano.

Come riportato da Tuttosport, non è escluso che a fine mercato di gennaio, quando le disponibilità economiche del club saranno più chiare, Ausilio possa partire in missione in Argentina per provare a strappare il sì del giocatore, proprio come successe con il Toro. Alcaraz idealmente andrebbe a prendere il posto di Gagliardini, in scadenza nel 2023, andando a completare una mediana di quantità e qualità insieme a Brozovic, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan e Asllani.