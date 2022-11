Lukaku punta la data del primo dicembre: l’Inter lo aspetta

I nerazzurri sperano non ci siano altri problemi

Pietro Magnani

Romelu Lukaku, che salterà quasi sicuramente le prime due partite del Mondiale con il Belgio, punta una data in particolare per provare a rientrare: il primo dicembre. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il belga potrebbe rientrare per la terza partita contro la Croazia.

Big Rom sta continuando a lavorare con lo staff della Nazionale per recuperare al meglio e al tempo stesso nel minore tempo possibile. E proprio questo per i nerazzurri può essere un problema. La grande voglia di giocare di Lukaku già lo ha fatto incappare in una ricaduta quando sembrava completamente recuperato. Un altro stop sarebbe disastroso non solo per il Belgio, ma anche e soprattutto per chi gli paga l'ingaggio, l'Inter.

I nerazzurri già sono stati privi praticamente per tutta la prima parte di stagione del loro attaccante più importante, perciò in casa Inter tutti tengono le dita incrociate, sperando che al rientro a gennaio, contro il Napoli, sia integro e in piena forma.