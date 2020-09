Mercato – L’Inter e la promessa mantenuta al Genoa: Pinamonti sarà la quarta punta di Conte

E’ tornato in maglia nerazzurra per restare e giocarsi le sue chance da quarto attaccante, il giovane Andrea Pinamonti. Dopo un’annata non semplice al Genoa per il centravanti classe 1999, ma che ha contribuito ulteriormente alla sua crescita in un campionato difficile come quello italiano, il calciatore cresciuto nel settore giovanile interista fa rientro a casa. Come scritto da calciomercato.com, il suo ritorno può essere definitivo visto che l’Inter stava proprio cercando un quarto attaccante per il ruolo di vice Lukaku.

Un’operazione che il club nerazzurro aveva già messo in conto, dal momento che lo scorso anno aveva garantito al Genoa che questa estate avrebbe ricomprato Pinamonti per un costo totale pari a 19 milioni di euro. Una cifra che verrà versata nei prossimi giorni, ma cercando una formula vantaggiosa per dilazionare l’investimento molto oneroso. In attesa che il ritorno ad Appiano Gentile diventi ufficiale, l’attaccante non vede già l’ora di riabbracciare i colori nerazzurri.

