Mercato – L’Inter esclude il prestito per Dalbert: via solo a titolo definitivo

Basta prestiti per Dalbert: dopo quello della passata stagione alla Fiorentina l’esterno brasiliano è tornato all’Inter, ma non rimarrà a lungo a Milano. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb però l’intenzione della società nerazzurra è quella di cederlo a titolo definitivo evitando ulteriori prestiti.

Marotta potrebbe però fare un’eccezione: se arrivasse un’offerta allettante da una squadra italiana potrebbe aprire a questa possibilità. In caso contrario o se si facesse avanti una squadra estera, ci si siederebbe intorno ad un tavolo soltanto per parlare di una cessione definitiva.

Su Dalbert c’è un piccolo sondaggio dell’Atalanta, pronta ad aumentare l’interesse in caso di partenza di Reca. Il brasiliano in Italia vanta 60 presenze e una rete, messa a segno in Coppa Italia nella seconda stagione con la maglia dell’Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<