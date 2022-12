Mercato – Di Marzio sicuro: “Lukaku rimarrà all’Inter anche l’anno prossimo”

"Lukaku rimarrà all'Inter con la stessa formula attuata in estate, un prestito secco. I nerazzurri probabilmente chiederanno però uno sconto sulla parte onerosa del prestito, che quest'anno è stata di 8 milioni. Per averlo probabilmente faranno leva sui problemi fisici del giocatore, sfruttandole per strappare un prezzo migliore. Nel 2024 poi si potrà parlare per il riscatto del calciatore, ma intanto nel 2023 rimarrà all'Inter come voluto da tutte le parti in causa".