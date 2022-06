Lukaku in missione a Londra per tornare all’Inter: c’è l’incontro con il Chelsea?

Il belga non aspetta altro che il via libera per partire

Alessio Murgida

Una delle tappe più importanti per un ritorno di Lukaku all'Inter sarà l'incontro tra il belga e il Chelsea. L'attaccante ha già l'accordo di massima con i nerazzurri ma la cosa più difficile sarà convincere i blues lasciarlo andare via in prestito.

INCONTRO CHELSEA-TUCHEL - Prima del fatidico incontro di Lukaku a Londra, secondo La Gazzetta dello Sport ci sarà un altro meeting altrettanto importante. Nelle prossime ore, il tecnico dei blues Tuchel e il nuovo proprietario del club inglese Todd Boehly si sentiranno in videochiamata: l'obiettivo sarà quello di tirare le linee per il prossimo mercato. Da qui passa una cosa fondamentale: se l'allenatore tedesco darà l'ok per un possibile addio di Lukaku, la strada diventerebbe leggermente più in discesa.

LOFTUS-CHEEK - Lukaku si è anche confessato con l'amico Ruben Loftus-Cheek (proposto negli scorsi giorni all'Inter) e i due si sarebbero dati appuntamenti all'Inter. Far arrivare il centrocampista all'Inter, sarà decisamente più facile. Lukaku aspetta soltanto il via libera per partire e cercare il miracolo.